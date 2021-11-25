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Дефицит красной икры в Японии повлиял на рост цен для россиян

Экономика
Дефицит красной икры в Японии повлиял на рост цен для россиян
pixabay.com

Токио, 25 ноября. Российские компании увеличивают стоимость красной икры из-за активных действий со стороны Японии по закупке и пополнению сырья, сообщает РБК со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбохозяйственнных предприятий и экспортеров (ВАРПЭ).

Президент ВАРПЭ Герман Зверев заметил, что в прошлом году путина была неудачной не только для РФ, но и для Японии, которая занимается добычей лососевых рыб, а также импортирует продукцию в другие государства. Но в текущем году объем запасов переработанной икры снизился у нее на 40% по сравнению с 2020 годом.

«Хорошая российская лососевая путина 2021 года разогрела спрос на японском рынке, который сейчас усилено пополняет запасы. Это привело к увеличению экспортных поставок и усилило страхи переработчиков икры: они опасаются разрыва цепочек поставок», — объяснил эксперт.

Он также добавил, что на рост цен в России повлиял дефицит рефрижераторных контейнеров, приведший к увеличению стоимости перевозок в четыре раза. Из-за сложившейся ситуации отечественные компании вынуждены увеличивать стоимость продукции, вкладывая в нее страховые риски.

Врач-диетолог Ольга Григорьян ранее посоветовала жителям РФ заменить деликатес на рыбу. Дело в том, что икра является высококалорийным продуктом и содержит в себе большое количество соли.

Начальник лаборатории «Русский рыбный мир» Светлана Строева отмечала, что в составе красной лососевой икры не должно быть рыбного бульона, жира. При покупке следует проверять, чтобы упаковке несмываемыми чернилами были выбиты дата и данные об изготовителе, цитирует ее «ФедералПресс».

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япония рыба икра рост цен цены на продукты Россия и Япония
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