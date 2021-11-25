Как выглядят мужчины, способные избивать женщин, расскажут в медиацентре «Патриот»

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин был установлен Генеральной ассамблеей ООН в 2000 году. Дата выбрана в память сестер Мирабаль, убитых в Доминиканской Республике 25 ноября 1960 года. Генассамблея в своей резолюции предложила правительствам, учреждениям системы ООН, международным и неправительственным организациям проводить в этот день мероприятия, привлекающие внимание общества к проблеме насилия в отношении женщин.

Как много женщин подвергаются насилию в России? Куда следует обращаться пострадавшим от насилия женщинам? Какие признаки выдают в мужчине садиста, способного избивать своих близких? Как правильно составить заявление в полицию и суд по факту побоев? Что происходит с проектом закона «О домашнем насилии»? Существует ли в России дискриминация женщин, в чем она проявляется?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответят доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой психологии и педагогики СПбГМА им. И. И. Мечникова Светлана Соловьева и другие специалисты.

Пресс-конференция состоится в четверг, 25 ноября, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

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