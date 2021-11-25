Адвокат Саунин объяснил, как законно завладеть заброшенным домом

Москва, 25 ноября. Права собственности на заброшенный дом можно законно получить после 18 лет непрерывного и открытого проживания в нем. Об этом рассказал адвокат, руководитель Saunin Law Practice Андрей Саунин.

По его словам, для начала необходимо убедиться, что у жилья действительно нет владельца. В случае, если хозяин так и не объявился, человек может занять заброшенный дом и открыто в нем проживать. При этом уведомлять муниципальные власти не нужно.

После истечения 18 лет можно подать заявление на приобретение прав собственности. Для этого необходимо доказать факт проживания с помощью квитанций об оплате коммунальных услуг, фотографий или показаний соседей.

«Получается, что в течение целых 18 лет владение должно быть непрерывным, открытым и добросовестным. Жилец должен ухаживать за земельным участком, проводить посадочные работы, оплачивать коммунальные услуги», — рассказал адвокат.

Недавно путешественник Михаил Беляев запустил экскурсии по заброшенным деревням, церквям и храмам в Прикамье. В своих турах он рассказывает о традициях и истории региона.