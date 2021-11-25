Марина Зудина сыграла в одном фильме со своим сыном от Олега Табакова

Москва, 25 ноября. Вдова режиссера и педагога Олега Табакова, актриса Марина Зудина поработала на одной площадке с их сыном — Павлом Табаковым. Они снялись в фильме, в котором сыграли мать и сына.

Табаков-младший пошел по стопам звездных родителей и тоже освоил актерскую профессию. Зудина призналась в эфире программы «Кино в деталях» на СТС, что переживала из-за совместных съемок с сыном.

«Я сыграла выпивающую женщину, режиссер спросил, не против ли Павел, если именно я сыграю в кино его маму… Я боялась, что Пашка будет нервничать, будет никакой», — поделилась актриса.

instagram.com / @tabakov_pavel

По словам артистки, она ощущала ответственность за себя и не хотела, чтобы Табакову-младшему стало неловко перед коллегами или друзьями. Как считает Зудина, она еще находится в тренде. Актриса рассказала, что воплотила на экране «потрепанную интеллигентку», какая она и есть в жизни, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее дочь Зудиной и Табакова стала дебютанткой на балу Tatler. Павел Табаков пришел на светское мероприятие вместе с ней, чтобы поддержать сестру.