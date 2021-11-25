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Пушков ответил на жалобу экс-премьера Украины Азарова по поводу «золотого» сала

Политика
Пушков ответил на жалобу экс-премьера Украины Азарова по поводу «золотого» сала
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 25 ноября. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-премьера Украины Николая Азарова, который пожаловался на «золотое» сало.

Бывший глава правительства недавно заявил, что цены на сало увеличились до 500 гривен. Также он отметил, что поросят на Украину скоро будут импортировать из Аргентины.

«На Украине безумные цены на сало, а возить его скоро будут из Аргентины. Приехали, в общем... Тотальная деградация Украины под лозунгом «вперед, в Европу!» – написал сенатор в Twitter.

Как сообщалось ранее, с начала 2021 года стоимость сала на Украине выросла на 20%. Такой результат исследования динамики цен на основные продукты обнародовала Государственная служба статистики страны. Комментируя сложившуюся ситуацию, действующий премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что кабмин примет все необходимые меры с целью избежать удорожания продовольственных товаров.

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украина азаров пушков сало
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