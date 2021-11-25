Зачем мировые СМИ и политики нагнетают истерию вокруг Украины, обсудят в «Патриоте»

Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства заявил, что «непростая военно-политическая обстановка в мире и возросшая активность стран НАТО у российских границ диктуют необходимость дальнейшего качественного развития вооруженных сил». При этом в течение нескольких недель госсекретарь США Энтони Блинкен выражал растущую озабоченность «по поводу военной активности Москвы на границе с Украиной», одновременно США и их союзники по НАТО провели учения в Черном море, которые Владимир Путин назвал «провокационными».

Кроме того, Запад продолжает поставки Украине современного оружия и проводит обучение ВСУ современным методам ведения войны. Также появляются сообщения о размещении на территории Украины тайных военных баз НАТО.

Насколько высока вероятность, что НАТО совершит провокацию, добиваясь прямого военного конфликта с Россией? Как кризис на Украине может привести к обострению гражданской войны на ее территории? Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что разрушение экономики Украины вынудит эмигрировать миллионы украинцев. Куда пойдет волна этих беженцев — на восток или запад? Возможно ли мирное урегулирование ситуации на Украине — раздел страны на запад и восток? В чьих интересах мировые СМИ нагнетают истерию, называя даже конкретные сроки обострения конфликта на Украине — ближайшие три месяца?

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» ответят:

— Олег Неменский, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ);

— Вячеслав Ковтун, украинский политолог, директор Центра исследований общественных процессов «Эксперт» в Киеве;

— Кирилл Молчанов, украинский политолог, заместитель директора Украинского института политики.

Эфир состоится в четверг, 25 ноября, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

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