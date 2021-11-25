Задержка переезда Поклонской в Кабо-Верде обусловлена процедурой трудоустройства

Симферополь, 25 ноября. Российский посол в Кабо-Верде Наталья Поклонская пока что находится в РФ, поскольку еще не завершились все процедуры по ее трудоустройству на дипломатическую должность.

До этого бывший депутат Госдумы сообщала, что планирует прибыть на острова к середине ноября.

«Я действительно нахожусь в России. Связано это с тем, что МИД России еще проводит необходимые процедуры касательно моего трудоустройства», — сказала дипломат в интервью РИА Новости.

Поклонская также опровергла информацию о том, что она уже получает зарплату посла. По ее словам, с момента окончания своих депутатских полномочий она не получала какие-либо выплаты.

Как стало известно ранее, Наталья Поклонская заявила о готовности работать послом вдали от дома. По ее словам, представлять Россию в Кабо-Верде для нее большая честь.