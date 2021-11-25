Деревянко признался в симпатии к Акиньшиной

Москва, 25 ноября. Известный актер Павел Деревянко рассказал, какие отношения его связывают с коллегой — Оксаной Акиньшиной. Артист признался, что испытывает к актрисе симпатию.

Деревянко и Акиньшина вместе снялись в сериале «Беспринципные», где изображали супругов. Актеры играют пару уже в четвертый раз, поэтому слухов о романе им было не избежать. Однако Деревянко опроверг подобные домыслы в прямом эфире «КиноПоиска», правда, тут же заявил, что они с Акиньшиной относятся друг к другу не совсем как коллеги.

«У нас никогда ничего не было с ней! Это правда. Но симпатия друг к другу большая», — уточнил артист.

В «Беспринципных» актер воплотил на экране патологического вруна и изменника Славика, не пропускающего ни одну женщину. Акиньшина же сыграла его мудрую жену, которая постоянно пытается поймать супруга на вранье.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

По словам Деревянко, он сильно отличается от своего персонажа и относится к женщинам по-другому. Главное отличие героя от артиста в том, что Славик постоянно врет.

«Я ненавижу врать, наоборот, веду себя так, чтобы другим было хорошо. Постоянно делаю подарки моим девчонкам. Отдавай, и жизнь вернет сполна», — дал совет актер.

Ранее Павел Деревянко показал поклонникам фото со съемок «Беспринципных». На снимке актер позирует в постели сразу с двумя девушками.