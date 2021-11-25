Вице-президент ФАТС Руль: российская «умная» мишень ускорит цифровизацию ВС РФ

Москва, 25 ноября. Российские специалисты разработали цифровую мишень, которая автоматически считывает попадания и выстраивает таблицу результатов. Об этом сообщил вице-президент Федерации армейской тактической стрельбы (ФАТС), учредитель НПО «Спецтехнологии» Андрей Руль.

По его словам, подобные мишени могут использоваться для дистанционного проведения чемпионатов любого уровня, которые будут охватывать все Вооруженные силы России. Каждый стрелок мог бы принимать в них участие, находясь у себя в округе.

«Сами мишени могут быть объединены в группы, все считывается автоматически, плюс можно вводить имена стрелков и смотреть, кто как отстрелял. Конечная задача, которую мы видим перед собой, если смотреть глобально, то это цифровизация всей армии, всех стрельб», — сказал Руль.

Новейшие мишени способны фиксировать попадание пули в пулю, поэтому при подсчете результатов будет гораздо меньше спорных случаев. Электронный блок мишени защищен бронепластиной, его стоимость составляет около тысячи долларов. Картонная часть мишени, рассчитанная на 250 попаданий, будет стоит порядка 200 рублей.

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