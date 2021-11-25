Юристы Пригожина намерены добиваться уголовного наказания для журналиста Доброхотова

Москва, 25 ноября. Главный редактор интернет-издания The Insider1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Роман Доброхотов неоднократно позволял себе недостоверные высказывания в адрес бизнесмена Евгения Пригожина. За это его намерены привлечь к уголовной ответственности.

Юридическая служба компании «Конкорд» будет добиваться возбуждения уголовного дела в отношении Доброхотова. Евгений Пригожин уже обратился в Министерство внутренних дел РФ с соответствующим заявлением в отношении журналиста.

«Доброхотов неоднократно позволял себе недостоверные и порочащие высказывания в отношении Евгения Викторовича. Совокупность этих деяний образует состав преступления "Клевета". Поэтому мы будем добиваться возбуждения уголовного дела и привлечения его к уголовной ответственности, как это уже ранее делали в отношении (сторонников осужденного блогера Алексея Навального. — Прим. ФАН.) Любови Соболь и Леонида Волкова», — отмечено в сообщении пресс-службы компании «Конкорд».

vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

В заявлении акцентируется внимание на том, что журналисты, которые позволяют себе грубые и циничные высказывания в адрес предпринимателя, будут привлечены к ответственности. Их могут ждать не только штрафы, но и уголовное наказание.

Недавно юристы «Конкорда» подготовили иск к The Moscow Post за недостоверные сведения о Пригожине. Журналисты распространили информацию, которую не смогли сопроводить должными доказательствами.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.