Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 ноября 09:45
09:44
Общество
Побочные эффекты после прививки «Спутником М» пропадают в течение трех суток
09:44
Происшествия
Прокуратура организовала проверку по факту пожара в офисном центре Festival City в Омске
09:41
Политика
Пушков ответил на жалобу экс-премьера Украины Азарова по поводу «золотого» сала
09:36
Политика
Задержка переезда Поклонской в Кабо-Верде обусловлена процедурой трудоустройства
09:33
Происшествия
Неисправность вентиляции газовой колонки привела к гибели четырех человек в Златоусте
09:29
Общество
Ученые университета Сент-Луиса обнаружили новый способ уничтожения супербактерий
09:27
Происшествия
Покупка сериала «Игра в кальмара» обернулась для семерых корейских школьников тюремным сроком
09:24
Шоу-бизнес
Деревянко признался в симпатии к Акиньшиной
09:23
Армия
Вице-президент ФАТС Руль: российская «умная» мишень ускорит цифровизацию ВС РФ
09:23
Происшествия
Власти подтвердили смерть горняка при пожаре на шахте «Листвяжная» в Кузбассе
Все новости

Юристы Пригожина намерены добиваться уголовного наказания для журналиста Доброхотова

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 09:12
Общество
Юристы Пригожина намерены добиваться уголовного наказания для журналиста Доброхотова
ТАСС  /  Метцель Михаил

Москва, 25 ноября. Главный редактор интернет-издания The Insider1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Роман Доброхотов неоднократно позволял себе недостоверные высказывания в адрес бизнесмена Евгения Пригожина. За это его намерены привлечь к уголовной ответственности.

Юридическая служба компании «Конкорд» будет добиваться возбуждения уголовного дела в отношении Доброхотова. Евгений Пригожин уже обратился в Министерство внутренних дел РФ с соответствующим заявлением в отношении журналиста.

«Доброхотов неоднократно позволял себе недостоверные и порочащие высказывания в отношении Евгения Викторовича. Совокупность этих деяний образует состав преступления "Клевета". Поэтому мы будем добиваться возбуждения уголовного дела и привлечения его к уголовной ответственности, как это уже ранее делали в отношении (сторонников осужденного блогера Алексея Навального. — Прим. ФАН.) Любови Соболь и Леонида Волкова», — отмечено в сообщении пресс-службы компании «Конкорд».

Юристы Пригожина намерены добиваться уголовного наказания для журналиста Доброхотова
vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

В заявлении акцентируется внимание на том, что журналисты, которые позволяют себе грубые и циничные высказывания в адрес предпринимателя, будут привлечены к ответственности. Их могут ждать не только штрафы, но и уголовное наказание.

Недавно юристы «Конкорда» подготовили иск к The Moscow Post за недостоверные сведения о Пригожине. Журналисты распространили информацию, которую не смогли сопроводить должными доказательствами.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Юристы Пригожина намерены добиваться уголовного наказания для журналиста Доброхотова
пригожин конкорд доброхотов the insider
Комментировать