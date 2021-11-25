Insider вспомнил актеров из «Человека-паука» в преддверии выхода нового фильма

Москва, 25 ноября. Третья часть «Человека-паука» уже скоро стартует в кинотеатрах. В честь этого события журналисты решили вспомнить об актерах, которые засветились в прошлых фильмах франшизы.

Открывает список актер Джо Манганьелло, сыгравший школьного хулигана в «Человеке-пауке» 2002 года выпуска. Артисту досталась роль Флэша Томпсона, которого можно увидеть в первой и третьей частях киноленты с участием Тоби Макгуайра.

В фильме 2002 года можно лицезреть и актрису Октавию Спенсер. Именно она на 37-й минуте киноленты предупредила Питера Паркера об ответственности организаторов матча борцов за полученные в ходе боя травмы.

Prnt Scr YouTube / Pr Scr Youtube/Фильмы

Участие в съемках «Человека-паука» принимали Сара Рамирес из «Анатомии страсти», комик Джим Нортон, актер из «Сообщества» Джоэл Макхейл и другие. Отдельное внимание журналисты уделили создателю супергероя Стэну Ли, который появился в шести из семи фильмах о «Человеке-пауке».

Ходили слухи, что роль Мадам Паутины в новом фильме про Питера Паркера может достаться голливудской актрисе Сандре Буллок. Однако сама артистка заявила, что не общалась с Marvel Studios по этому поводу.