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Порядок предоставления услуг в ПФР изменился до 1 января 2022 года

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 09:03
Экономика
Порядок предоставления услуг в ПФР изменился до 1 января 2022 года
Федеральное агентство новостей

Москва, 25 ноября. Граждане России смогут получить услуги Пенсионного фонда в отделениях до 1 января следующего года только по предварительной записи, электронной почте или по телефону.

Такие меры станут временными и будут действовать около месяца. Согласно порядку, пенсии и выплаты будут назначаться на основании имеющихся у фонда данных о россиянах. Получатель будет уведомлен о принятом решении. При необходимости его пригласят в отделение для предоставления дополнительных документов.

Временный порядок будет распространяться на некоторые услуги. Например, придерживаться его придется при установлении и выплате страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Такие же меры будут действительны при установлении ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в РФ.

«По осуществлению компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами; по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; по установлению федеральной социальной доплаты к пенсии;», — отмечено в сообщении.

Полный список услуг перечислен на сайте «Российской газеты». Порядок был зарегистрирован Министерством юстиции России.

Недавно специалисты ПФР посоветовали заранее озаботиться оформлением необходимых документов для выхода на пенсию. Стоит предусмотрительно удостовериться в наличии нужных бумаг, проверить их содержание и оформление.

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