Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 ноября 09:45
09:44
Происшествия
Прокуратура организовала проверку по факту пожара в офисном центре Festival City в Омске
09:41
Политика
Пушков ответил на жалобу экс-премьера Украины Азарова по поводу «золотого» сала
09:36
Политика
Задержка переезда Поклонской в Кабо-Верде обусловлена процедурой трудоустройства
09:33
Происшествия
Неисправность вентиляции газовой колонки привела к гибели четырех человек в Златоусте
09:29
Общество
Ученые университета Сент-Луиса обнаружили новый способ уничтожения супербактерий
09:27
Происшествия
Покупка сериала «Игра в кальмара» обернулась для семерых корейских школьников тюремным сроком
09:24
Шоу-бизнес
Деревянко признался в симпатии к Акиньшиной
09:23
Армия
Вице-президент ФАТС Руль: российская «умная» мишень ускорит цифровизацию ВС РФ
09:23
Происшествия
Власти подтвердили смерть горняка при пожаре на шахте «Листвяжная» в Кузбассе
09:21
Происшествия
Депутат Госдумы Выборный предложил не называть должности виновников ДТП
Все новости

Ростех: противопожарная эскадрилья будет сформирована в 2023 году

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 08:57
Общество
Ростех: противопожарная эскадрилья будет сформирована в 2023 году
Пресс-служба ГУ МЧС РФ по С-Пб

Москва, 25 ноября. Воздушная противопожарная эскадрилья начнет получать первые самолеты в 2023 году. Об этом сообщил глава по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов.

Специальная эскадрилья формируется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Первыми в состав звена войдут вертолеты Ка-32 и Ми-26, позже — самолеты-амфибии Бе-200. Всего формирование будет насчитывать 22 воздушных судна, передает РБК.

«Планируется построить для эскадрильи десять самолетов с началом поставок в 2024 году», — сообщил Кладов.

Недавно представители Ростеха рассказали об испытаниях новых парашютных систем для солдат российской армии. Устройства предназначены для десантирования военнослужащих со служебными собаками.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ростех: противопожарная эскадрилья будет сформирована в 2023 году
вертолет ростех пожарная эскадрилья
Комментировать