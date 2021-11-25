Ростех: противопожарная эскадрилья будет сформирована в 2023 году

Москва, 25 ноября. Воздушная противопожарная эскадрилья начнет получать первые самолеты в 2023 году. Об этом сообщил глава по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов.

Специальная эскадрилья формируется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Первыми в состав звена войдут вертолеты Ка-32 и Ми-26, позже — самолеты-амфибии Бе-200. Всего формирование будет насчитывать 22 воздушных судна, передает РБК.

«Планируется построить для эскадрильи десять самолетов с началом поставок в 2024 году», — сообщил Кладов.

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