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Количество пострадавших при пожаре в шахте «Листвяжная» увеличилось до 40 человек

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 09:04
Происшествия
Количество пострадавших при пожаре в шахте «Листвяжная» увеличилось до 40 человек
pixabay.com

Белово, 25 ноября. Минимум 40 человек получили травмы в результате задымления в угледобывающей шахте «Листвяжная» в Белово (Кемеровская область). Все пострадавшие доставлены в медучреждение для осмотра, сообщили в региональном Центре медицины катастроф.

Точное число госпитализированных будет озвучено позже. По оперативным данным ГУМЧС, в момент возгорания в шахте находились 287 горняков, из которых удалось эвакуировать 210 человек.

«Два человека находятся в тяжелом состоянии. В общей сложности в больницу доставлены 40 пострадавших. В настоящее время их осматривают врачи», — передали РИА Новости.

Возгорание на угледобывающей шахте «Листвяжная» началось в вентиляционной штольне. Задымление произошло на глубине 250 метров.

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