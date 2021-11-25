Количество пострадавших при пожаре в шахте «Листвяжная» увеличилось до 40 человек

Белово, 25 ноября. Минимум 40 человек получили травмы в результате задымления в угледобывающей шахте «Листвяжная» в Белово (Кемеровская область). Все пострадавшие доставлены в медучреждение для осмотра, сообщили в региональном Центре медицины катастроф.

Точное число госпитализированных будет озвучено позже. По оперативным данным ГУМЧС, в момент возгорания в шахте находились 287 горняков, из которых удалось эвакуировать 210 человек.

«Два человека находятся в тяжелом состоянии. В общей сложности в больницу доставлены 40 пострадавших. В настоящее время их осматривают врачи», — передали РИА Новости.

Возгорание на угледобывающей шахте «Листвяжная» началось в вентиляционной штольне. Задымление произошло на глубине 250 метров.