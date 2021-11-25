Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 ноября 09:45
09:44
Общество
Побочные эффекты после прививки «Спутником М» пропадают в течение трех суток
09:44
Происшествия
Прокуратура организовала проверку по факту пожара в офисном центре Festival City в Омске
09:41
Политика
Пушков ответил на жалобу экс-премьера Украины Азарова по поводу «золотого» сала
09:36
Политика
Задержка переезда Поклонской в Кабо-Верде обусловлена процедурой трудоустройства
09:33
Происшествия
Неисправность вентиляции газовой колонки привела к гибели четырех человек в Златоусте
09:29
Общество
Ученые университета Сент-Луиса обнаружили новый способ уничтожения супербактерий
09:27
Происшествия
Покупка сериала «Игра в кальмара» обернулась для семерых корейских школьников тюремным сроком
09:24
Шоу-бизнес
Деревянко признался в симпатии к Акиньшиной
09:23
Армия
Вице-президент ФАТС Руль: российская «умная» мишень ускорит цифровизацию ВС РФ
09:23
Происшествия
Власти подтвердили смерть горняка при пожаре на шахте «Листвяжная» в Кузбассе
Все новости

Прогулка конькобежца по трескучему льду Байкала испугала пользователей Reddit

Общество
Прогулка конькобежца по трескучему льду Байкала испугала пользователей Reddit
ТАСС  /  Федосенко Наталия

Чита, 25 ноября. Пользователи Reddit обсуждают ролик, в котором слышно, как трещит лед на озере Байкал под ногами конькобежца. Некоторых иностранцев это видео и восхитило, и испугало одновременно.

Комментаторы вдохновились природой российского края. Одни читатели сравнили звуки с лазерами из «Звездных войн», другие же со страхом недоумевают, «какого черта понадобилось российскому спортсмену рассекать на коньках по трескающемуся льду»?

«Я жил на озере несколько лет и на хорошо усвоил этот шум. Надо сказать, что если кидать на лед предметы, звук будет такой же. Но услышать его впервые посреди ночи — жуткое дело. Я уж думал, на нас напали маленькие зеленые человечки с бластерами», — написал комментатор.

«Трескается — значит становится прочнее. Чистый лед — крепкий лед», — объяснил «бывалый» пользователь.

«Я бывал на Байкале раньше. На таком льду хоть обпрыгайся. Даже на тачке можно гонять. Лед гораздо толще, чем кажется», — добавил другой читатель.

Иностранцы заметили, что на видео изображено самое глубокое озеро в мире. В нем содержится больше пресной воды, чем во всех озерах Северной Америки вместе взятых. От понимания этой истины буквально захватывает дыхание.

«Здорово, а я уж испугался, как бы кто не провалился», — написал комментатор.

«Я бы с удовольствием прогулялся по такому и покайфовал вволю», — помечтал иностранец.

Лед на Байкале настолько прочный, что на нем нередко проводят различные мероприятия и соревнования. Кроме того, в этом году на озере планируют открыть настоящий ресторан, который разместится на льду.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Прогулка конькобежца по трескучему льду Байкала испугала пользователей Reddit
видео лед байкал озеро reddit
Комментировать