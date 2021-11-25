Прогулка конькобежца по трескучему льду Байкала испугала пользователей Reddit

Чита, 25 ноября. Пользователи Reddit обсуждают ролик, в котором слышно, как трещит лед на озере Байкал под ногами конькобежца. Некоторых иностранцев это видео и восхитило, и испугало одновременно.

Комментаторы вдохновились природой российского края. Одни читатели сравнили звуки с лазерами из «Звездных войн», другие же со страхом недоумевают, «какого черта понадобилось российскому спортсмену рассекать на коньках по трескающемуся льду»?

«Я жил на озере несколько лет и на хорошо усвоил этот шум. Надо сказать, что если кидать на лед предметы, звук будет такой же. Но услышать его впервые посреди ночи — жуткое дело. Я уж думал, на нас напали маленькие зеленые человечки с бластерами», — написал комментатор.

«Трескается — значит становится прочнее. Чистый лед — крепкий лед», — объяснил «бывалый» пользователь.

«Я бывал на Байкале раньше. На таком льду хоть обпрыгайся. Даже на тачке можно гонять. Лед гораздо толще, чем кажется», — добавил другой читатель.

Иностранцы заметили, что на видео изображено самое глубокое озеро в мире. В нем содержится больше пресной воды, чем во всех озерах Северной Америки вместе взятых. От понимания этой истины буквально захватывает дыхание.

«Здорово, а я уж испугался, как бы кто не провалился», — написал комментатор.

«Я бы с удовольствием прогулялся по такому и покайфовал вволю», — помечтал иностранец.

Лед на Байкале настолько прочный, что на нем нередко проводят различные мероприятия и соревнования. Кроме того, в этом году на озере планируют открыть настоящий ресторан, который разместится на льду.