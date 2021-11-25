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Американские истребители F-15E отработали учебное бомбометание в Неваде

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 08:20
Армия
Американские истребители F-15E отработали учебное бомбометание в Неваде
yatsenyuk.org.ua  /  Пресс-служба Арсения Яценюка

Карсон-Сити, 25 ноября. Американские истребители F-15Е Strike Eagle провели учения, в ходе которых совершили бомбометания с применением невооруженных ядерных бомб серии B61.

Проводились испытания на полигоне Тонопа в штате Невада. Целью тестирования названа проверка и подтверждение реальных возможностей истребителей по доставке тактического ядерного оружия. Об этом передает «Интерфакс».

В ближайшее время Соединенные Штаты планируют запустить в серийное производство обновленную тактическую бомбу. Она получит название B61-12. Максимальная мощность заряда составит 50 килотонн. Разместить такое вооружение планируют на базах Германии, Бельгии, Нидерландов, Италии и Турции.

На учениях были также проведены имитационные воздушные бои, комбинированные атакующие и оборонительные операции против условного противника. Об этом сообщил журнал 19FortyFive.

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учения невада американские истребители бомбометание
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