Начальник полигона Минобороны Кислов арестован по делу о хищении 300 тонн топлива

Москва, 25 ноября. Глава Государственного центрального межвидового полигона Минобороны РФ Капустин Яр генерал-полковник Олег Кислов отправлен под домашний арест по делу о хищении 300 тонн топлива на общую сумму свыше 2 млн рублей.

Кислов стал фигурантом уголовного дела, которое было начато еще в мае 2021 года. Уголовное преследование велось в отношении экс-начальника 161-й школы техников ракетных войск стратегического назначения полковника Алексея Прудникова.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения Кислову в виде домашнего ареста на срок два месяца», — передает ТАСС заявление 235-го гарнизонного военного суда.

Прудникову были выдвинуты обвинения в получении взятки в особо крупном размере (1,9 млн рублей). Полковник стал сотрудничать с Главной военной прокуратурой и по итогу свидетельствовал о трех эпизодах взяток с участием генерал-полковника Олега Кислова.

На днях руководитель отдела СК в Касимове (Рязанская область) попался с поличным на получении взятки. Размер криминального вознаграждения составил 160 тысяч рублей.