Режим самоизоляции для непривитых жителей старше 65 лет вводят на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 25 ноября. Пожилым жителям Камчатки, которые не поставили прививку от коронавируса, с 1 декабря придется соблюдать режим самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Солодов.

Как отмечено в документе, с 1 декабря 2021 года гражданам в возрасте 65 лет и старше необходимо соблюдать режим самоизоляции. Для вакцинированных или перенесших заболевание коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев граждан ограничения не распространяются.

Также на Камчатке будет действовать запрет на посещение массажных салонов, бань, саун, бассейнов при базах отдыха без QR-кодов. С начала пандемии в регионе зарегистрировали около 22,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, 16,7 тыс. пациентов выздоровели.

Ограничительные меры в связи с коронавирусной инфекцией на полуострове продлили до конца ноября. Так, с 7 ноября до особого распоряжения на Камчатке закрыли детские игровые комнаты и центры в ТЦ.