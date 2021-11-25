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Режим самоизоляции для непривитых жителей старше 65 лет вводят на Камчатке

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 09:04
Общество
Режим самоизоляции для непривитых жителей старше 65 лет вводят на Камчатке
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Петропавловск-Камчатский, 25 ноября. Пожилым жителям Камчатки, которые не поставили прививку от коронавируса, с 1 декабря придется соблюдать режим самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Солодов.

Как отмечено в документе, с 1 декабря 2021 года гражданам в возрасте 65 лет и старше необходимо соблюдать режим самоизоляции. Для вакцинированных или перенесших заболевание коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев граждан ограничения не распространяются.

Также на Камчатке будет действовать запрет на посещение массажных салонов, бань, саун, бассейнов при базах отдыха без QR-кодов. С начала пандемии в регионе зарегистрировали около 22,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, 16,7 тыс. пациентов выздоровели.

Ограничительные меры в связи с коронавирусной инфекцией на полуострове продлили до конца ноября. Так, с 7 ноября до особого распоряжения на Камчатке закрыли детские игровые комнаты и центры в ТЦ.

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камчатка режим прививка коронавирус самоизоляция
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