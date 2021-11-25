Самодельная бомба взорвалась у здания Конференции католических епископов Боливии

Ла-Пас, 25 ноября. Неизвестный установил самодельное взрывное устройство вблизи входа в здание Конференции католических епископов Боливии, которое расположено в Ла-Пасе.

Взрыв нанес материальный ущерб. К счастью, из людей никто не пострадал. В секретариате конференции обратились к злоумышленнику, напомнив, что в результате его действий ранения могли получить невинные люди.

«Хотя материальный ущерб можно восстановить, мы призываем совершившего этот акт учитывать, что в результате его действий могли пострадать невинные люди», — говорится в сообщении.

Взрыв попал на камеру видеонаблюдения. Согласно предварительным данным, взрывное устройство подложили рано утром. В настоящее время местная полиция занимается расследованием инцидента.

Взрыв на фабрике по производству ракетного топлива в окрестностях сербского Белграда ранее привел к гибели двух человек. Травмы в результате случившегося получили 15 человек.