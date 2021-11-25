Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 ноября 08:13
08:12
Общество
Диетолог Терехов посоветовал добавлять в пищу укроп для очищения организма
08:12
Общество
Режим самоизоляции для непривитых жителей старше 65 лет вводят на Камчатке
08:09
Общество
Центр Гамалеи выпустил 70 миллионов комплектов «Спутника V» в гражданский оборот
08:07
Происшествия
Браконьеры застрелили медведицу с тремя медвежатами в Приангарье
08:00
Общество
Поместье карельского Деда Мороза не будет принимать туристов на Новый год
08:00
Весь мир
В Индии будут производить автоматы Калашникова
08:00
Экономика
Экономист Мильчакова определила диапазон курса доллара в начале декабря
07:54
Происшествия
Самодельная бомба взорвалась у здания Конференции католических епископов Боливии
07:53
Общество
BMJ: риск заболеть COVID-19 может возрасти через три месяца после прививки
07:50
Общество
Иммунолог Ярцева: коронавирус повторит судьбу главной пандемии XX века
Все новости

Самодельная бомба взорвалась у здания Конференции католических епископов Боливии

Происшествия
Самодельная бомба взорвалась у здания Конференции католических епископов Боливии
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Ла-Пас, 25 ноября. Неизвестный установил самодельное взрывное устройство вблизи входа в здание Конференции католических епископов Боливии, которое расположено в Ла-Пасе.

Взрыв нанес материальный ущерб. К счастью, из людей никто не пострадал. В секретариате конференции обратились к злоумышленнику, напомнив, что в результате его действий ранения могли получить невинные люди.

«Хотя материальный ущерб можно восстановить, мы призываем совершившего этот акт учитывать, что в результате его действий могли пострадать невинные люди», — говорится в сообщении.

Взрыв попал на камеру видеонаблюдения. Согласно предварительным данным, взрывное устройство подложили рано утром. В настоящее время местная полиция занимается расследованием инцидента.

Взрыв на фабрике по производству ракетного топлива в окрестностях сербского Белграда ранее привел к гибели двух человек. Травмы в результате случившегося получили 15 человек.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Самодельная бомба взорвалась у здания Конференции католических епископов Боливии
взрыв бомба боливия
Комментировать