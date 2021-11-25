BMJ: риск заболеть COVID-19 может возрасти через три месяца после прививки

Иерусалим, 25 ноября. Израильские ученые установили срок, после которого риск заражения коронавирусом увеличивается. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ.

Израиль стал одной из первых стран, где стартовала крупномасштабная кампания вакцинации от COVID-19. Большинство граждан привились, но население столкнулось с новой волной пандемии в июне 2021 года. Специалисты изучили медицинские карты пациентов, чтобы определить, в какой момент риск заболевания повышается.

Авторы исследования проанализировали более 80 тысяч данных пациентов, которые сдавали ПЦР-тесты через три недели после второго компонента вакцины. С 90-го дня наблюдалось увеличение числа заболевших.

Вакцина, согласно результатам исследования, обеспечивает надежную защиту от коронавируса в первые три месяца. После ее эффективность начинает снижаться. Отмечается, что данные получены после изучения пациентов, привитых Pfizer / BioNTech.

В мире существуют разные вакцины от коронавируса, и скоро в обороте появится назальный препарат от центра им. Гамалеи. Во время клинических испытаний ученые не зафиксировали побочных эффектов, но эффективность еще предстоит уточнить.