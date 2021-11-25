Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 ноября 08:12
08:12
Общество
Диетолог Терехов посоветовал добавлять в пищу укроп для очищения организма
08:12
Общество
Режим самоизоляции для непривитых жителей старше 65 лет вводят на Камчатке
08:09
Общество
Центр Гамалеи выпустил 70 миллионов комплектов «Спутника V» в гражданский оборот
08:07
Происшествия
Браконьеры застрелили медведицу с тремя медвежатами в Приангарье
08:00
Общество
Поместье карельского Деда Мороза не будет принимать туристов на Новый год
08:00
Весь мир
В Индии будут производить автоматы Калашникова
08:00
Экономика
Экономист Мильчакова определила диапазон курса доллара в начале декабря
07:54
Происшествия
Самодельная бомба взорвалась у здания Конференции католических епископов Боливии
07:53
Общество
BMJ: риск заболеть COVID-19 может возрасти через три месяца после прививки
07:50
Общество
Иммунолог Ярцева: коронавирус повторит судьбу главной пандемии XX века
Все новости

BMJ: риск заболеть COVID-19 может возрасти через три месяца после прививки

Общество
BMJ: риск заболеть COVID-19 может возрасти через три месяца после прививки
Федеральное агентство новостей

Иерусалим, 25 ноября. Израильские ученые установили срок, после которого риск заражения коронавирусом увеличивается. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ.

Израиль стал одной из первых стран, где стартовала крупномасштабная кампания вакцинации от COVID-19. Большинство граждан привились, но население столкнулось с новой волной пандемии в июне 2021 года. Специалисты изучили медицинские карты пациентов, чтобы определить, в какой момент риск заболевания повышается.

Авторы исследования проанализировали более 80 тысяч данных пациентов, которые сдавали ПЦР-тесты через три недели после второго компонента вакцины. С 90-го дня наблюдалось увеличение числа заболевших.

Вакцина, согласно результатам исследования, обеспечивает надежную защиту от коронавируса в первые три месяца. После ее эффективность начинает снижаться. Отмечается, что данные получены после изучения пациентов, привитых Pfizer / BioNTech.

В мире существуют разные вакцины от коронавируса, и скоро в обороте появится назальный препарат от центра им. Гамалеи. Во время клинических испытаний ученые не зафиксировали побочных эффектов, но эффективность еще предстоит уточнить.

Вернуться назад
Все новости / Общество / BMJ: риск заболеть COVID-19 может возрасти через три месяца после прививки
вакцинация защита коронавирус
Комментировать