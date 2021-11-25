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Происшествия
Пожар в кемеровской шахте «Листвяжная» начался в вентиляционной штольне
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Пожар в кемеровской шахте «Листвяжная» начался в вентиляционной штольне

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 07:47
Происшествия
Пожар в кемеровской шахте «Листвяжная» начался в вентиляционной штольне
pixabay.com

Белово, 25 ноября. Возгорание произошло на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. В результате задымления пострадали 15 человек, пять из них находятся в тяжелом состоянии.

Сотрудники экстренных служб производят эвакуацию горняков. На поверхность вывели около ста рабочих, местонахождение еще 104 человек пока не известно. Есть вероятность, что они смогли выбраться самостоятельно и не отметились.

«Пожар происходит в вентиляционной штольне. Разрушений в шахте нет», — сообщил собеседник ТАСС.

Задымление произошло на глубине 250 метров. В больницу доставили 13 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 15 человек осматривают медики.

Ранее стало известно, что спасателям удалось вывести из шахты 42 человека. Всех пострадавших направили в Центр здоровья шахтеров в Ленинск-Кузнецкий.

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кемеровская область шахта возгорание
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