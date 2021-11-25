Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 ноября 09:44
09:44
Побочные эффекты после прививки «Спутником М» пропадают в течение трех суток
09:44
Происшествия
Прокуратура организовала проверку по факту пожара в офисном центре Festival City в Омске
09:41
Политика
Пушков ответил на жалобу экс-премьера Украины Азарова по поводу «золотого» сала
09:36
Политика
Задержка переезда Поклонской в Кабо-Верде обусловлена процедурой трудоустройства
09:33
Происшествия
Неисправность вентиляции газовой колонки привела к гибели четырех человек в Златоусте
09:29
Общество
Ученые университета Сент-Луиса обнаружили новый способ уничтожения супербактерий
09:27
Происшествия
Покупка сериала «Игра в кальмара» обернулась для семерых корейских школьников тюремным сроком
09:24
Шоу-бизнес
Деревянко признался в симпатии к Акиньшиной
09:23
Армия
Вице-президент ФАТС Руль: российская «умная» мишень ускорит цифровизацию ВС РФ
09:23
Происшествия
Власти подтвердили смерть горняка при пожаре на шахте «Листвяжная» в Кузбассе
Все новости

Пожар на шахте «Листвяжная» начался в вентиляционной штольне

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 08:35
Происшествия
Пожар на шахте «Листвяжная» начался в вентиляционной штольне
pixabay.com

Белово, 25 ноября. Возгорание произошло на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. В результате задымления пострадали 15 человек, пять из них находятся в тяжелом состоянии.

Сотрудники экстренных служб производят эвакуацию горняков. На поверхность вывели около ста рабочих, местонахождение еще 104 человек пока не известно. Есть вероятность, что они смогли выбраться самостоятельно и не отметились.

«Пожар происходит в вентиляционной штольне. Разрушений в шахте нет», — сообщил собеседник ТАСС.

Задымление произошло на глубине 250 метров. В больницу доставили 13 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 15 человек осматривают медики.

Ранее стало известно, что спасателям удалось вывести из шахты 42 человека. Всех пострадавших направили в Центр здоровья шахтеров в Ленинск-Кузнецкий.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Пожар на шахте «Листвяжная» начался в вентиляционной штольне
кемеровская область шахта возгорание
Комментировать