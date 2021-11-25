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Кемеровская прокуратура инициировала проверку из-за задымления на шахте «Листвяжная»

Происшествия
Кемеровская прокуратура инициировала проверку из-за задымления на шахте «Листвяжная»
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Белово, 25 ноября. Сотрудники прокуратуры Кемеровской области начали проверку по факту возгорания на шахте «Листвяжная». Об этом сообщили представители ведомства.

Инцидент произошел в городе Белово сегодня утром. В данный момент шахтеров выводят из забоя на поверхность. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб.

«По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, ее проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли», — указало ведомство.

По неподтвержденной информации, в результате инцидента 15 шахтеров отравились угарным газом. Врачи и спасатели продолжают оказывать необходимую помощь пострадавшим от задымления.

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кемерово прокуратура шахта
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