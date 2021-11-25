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Спасатели эвакуировали более 800 человек из горящего ТЦ в Омске

Происшествия
Спасатели эвакуировали более 800 человек из горящего ТЦ в Омске
пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области

Омск, 25 ноября. Сотрудники службы спасения вывели из горящего торгового центра в Омске более 800 человек. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

Возгорание случилось в торговом центре «Фестиваль». Тушением огня занимались 13 сотрудников пожарной бригады. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее из-за пожара на шахте по добыче угля «Листвяжная» в Кемеровской области случилось задымление. Согласно неподтвержденным данным, численность пострадавших достигла 15 человек. Шахтеры доставлены в больницу с признаками отравления угарным газом.

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