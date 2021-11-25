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Двое пострадавших при пожаре на шахте «Листвяжная» находятся в тяжелом состоянии

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 07:35
Происшествия
Двое пострадавших при пожаре на шахте «Листвяжная» находятся в тяжелом состоянии
mchs.gov.ru  /  МЧС России

Белово, 25 ноября. Спасатели смогли эвакуировать 42 горняка из угледобывающей шахты «Листвяжная» (Кемеровская область), где вспыхнул пожар. Врачи оценивают состояние двоих из пострадавших как тяжелое.

В результате ЧП травмы получили по меньшей мере 15 шахтеров. На данный момент всех пострадавших направили в Ленинск-Кузнецкий в Центр здоровья шахтеров.

«Двое в тяжелом состоянии, их госпитализируют. С остальными работают медики, число пострадавших уточняется», — передает ТАСС заявление осведомленного источника.

По данным издания, в момент задымления на «Листвяжной» находилось 287 человек. У всех пострадавших, которых удалось вызволить из шахты, диагностировано отравление продуктами горения.

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