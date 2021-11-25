NI: Россия модернизирует Тихоокеанский флот на фоне создания AUKUS и обострения в регионе

Вашингтон, 25 ноября. Обострение ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе подталкивает Российскую Федерацию модернизировать и усиливать Тихоокеанский флот. Таким мнением поделился аналитик Марк Эпископос в статье американского журнала The National Interest.

В частности журналист указал, что в ближайшие годы Тихоокеанский флот получит две модернизированные подводные лодки с баллистическими ракетами «Борей-А» и две подводные лодки с крылатыми ракетами с ядерными двигателями класса «Ясень». Поставки субмарин запланированы на конец 2021 и 2022 годов. Предполагается, что флот получит третью подводную лодку «Пермь» к 2023 году.

Усиление проводится из-за нарастающего напряжения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вместе с РФ к обострению готовится и КНР, однако более радикальными методами, рассматривая возможность нанесения превентивного удара по Тайваню.

«Президент России Владимир Путин призвал своего китайского коллегу Си Цзиньпина не рассматривать возможность превентивного применения военной силы против острова», — отметил более миролюбивую риторику РФ Эпископос.

Ранее эксперты американского издания The National Interest одобрили продолжающуюся программу модернизации Т-80 и объяснили ее причины. Основным фактором улучшения танка является его эффективная работа в условиях низкой температуры.