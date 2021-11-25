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Минимум 15 человек пострадали при пожаре на угольной шахте в Кузбассе

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 07:13
Происшествия
Минимум 15 человек пострадали при пожаре на угольной шахте в Кузбассе
Федеральное агентство новостей  /  Виктор Сухоруков

Белово, 25 ноября. Число пострадавших при пожаре на угледобывающей шахте «Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось до 15 человек. По данным РЕН ТВ, у всех травмированных диагностировали отравление продуктами горения.

Накануне сильный пожар произошел на шахте в городе Белово. Телеканал проинформировал, что в опасности находятся более 100 горняков. На данный момент информации об их состоянии нет.

Сотрудники медслужб продолжают осматривать и оказывать помощь работникам, которых удалось вызволить из шахты. Спасательная операция продолжается.

С 2011 года угледобывающее предприятие находится под управлением «СДС-Уголь». Все детали и обстоятельства пожара на «Листвяжной» выясняются.

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