Встретившиеся на пешеходном переходе собаки закружились в танце «на радость водителям»

Москва, 25 ноября. Встреча двух милых шпицев произошла на пешеходном переходе. Пушистики решили покружиться в танце, но место было выбрано не совсем удачное.

Видеоролик с собачками попал на просторы платформы TikTok. Хоть собаки были явно рады такой внезапной встрече, их хозяева не разделяли восторга. Дело в том, что оба шпица были на поводках и во время танца закрутили их.

Чтобы разъединить собак, владельцам пришлось потратить время на распутывание поводков. Это явно вызвало негодование со стороны водителей. Но пользователей Сети танец пушистиков умилил.

«Связали себя узами любви», — отметил юзер TikTok.

«Встретились на радость хозяевам и водителям», — с иронией прокомментировал другой пользователь.

Пока одни собаки проявляют дружелюбие, другие, наоборот, требуют одиночества. Хозяин шпица решил погладить своего любимца, но последний не оценил такого намерения. Он неожиданно агрессивно повернулся к владельцу и с грозным лаем набросился на одеяло.