Число погибших от последствий COVID-19 в Германии превысило 100 тысяч

Берлин, 25 ноября. Число смертельных исходов от коронавируса за время пандемии COVID-19 в Германии достигло 100 119. Такие сведения представил Института вирусологии имени Роберта Коха.

Всего за последние сутки на территории Германии от последствий COVID-19 скончался 351 пациент. Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в стране за минувшие 24 часа увеличилось на 75 961. Этот показатель стал очередным рекордом. За годы пандемии в Германии коронавирус подтвердился у 5 573 756 человек, выздоровели 4 744 400 пациентов.

Недельный показатель распространения COVID-19 в стране составил 419,7. Он представляет собой число случаев заражения в течение недели на 100 тысяч человек. Всего месяц назад этот показатель составлял 110,1.

Более позитивно сценарий с распространением коронавируса развивается на территории России. Заболеваемость COVID-19 в стране за последнюю неделю снизилась на 6,1 процент.