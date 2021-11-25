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Соблюдение рекомендаций производителя по виду топлива поможет избежать поломок авто

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 06:44
Общество
Соблюдение рекомендаций производителя по виду топлива поможет избежать поломок авто
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 25 ноября. Выбирать вид топлива для автомобиля можно исходя из своих предпочтений и финансовых возможностей. Однако эксперты советуют больше прислушиваться к рекомендациям производителей.

Как отметили специалисты портала Car.ru, самым востребованным видом топлива в России является АИ-95. Обосновывается это тем, что он действительно способен повысить эффективность некоторых моделей авто. Преимущественно, легковых, оснащенных турбомотором пятого или шестого экологического класса.

Однако от экспериментов лучше отказаться, если производитель указал предпочтительным видом другое топливо. В противном случае водитель рискует столкнуться с неприятными последствиями и сложностями в эксплуатации. Не избежать и поломок, некоторые из которых могут быть крайне дорогостоящими.

Кроме того, отметили эксперты, не стоит покупать топливо с наивысшим октановым числом. Это невыгодно, а также может навредить мотору.

Тем временем жителям Калининграда выбирать не приходится. Стоимость бензина там неуклонно растет вверх.

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