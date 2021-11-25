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Десять человек пострадали при пожаре на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Происшествия
Десять человек пострадали при пожаре на шахте «Листвяжная» в Кузбассе
sledcom.ru  /  Пресс-служба Следственного комитета России

Белово, 25 ноября. Сильный пожар произошел на шахте «Листвяжная», расположенной в городе Белово Кемеровской области. Травмы в результате происшествия получили десять человек.

В шахте, в которой произошло возгорание, добывают уголь. С января 2011 года она находится под управлением «СДС-Уголь». В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего, причины пожара не сообщаются.

Еще один пожар ранее произошел на производственном предприятии «Илим» в Усть-Илимске Иркутской области. Там зафиксирована утечка кислорода с локальным возгоранием, в результате чего пострадали пять человек.

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