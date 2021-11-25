ЦБ поддержал инициативу о наделении кредиторов доступом к истории паспортов россиян

Москва, 25 ноября. Банк России поддержал стремление кредиторов иметь доступ к истории паспортов потенциальных заемщиков. Данное изменение позволит в достаточной степени идентифицировать и оценить гражданина, сообщили в ЦБ.

Как отметили в Центробанке, отмена обязательного штампа в паспорте о ранее выданных документах личности открывает простор для мошенников. Ситуация улучшится, если кредиторы получат возможность просматривать информацию о всех полученных заемщиком документах в одной базе, передают «Известия».

«Невозможность проверить информацию открывает лазейки для мошенников. Например, они могут получить кредит по одному паспорту. Затем сделать вид, что потеряли его, и получить займ по новому документу с чистой кредитной историей. Если банк не может в моменте проверить старый паспорт, то он обслуживает клиента как нового», — объяснили в ЦБ.

Обязательный штамп в паспорте был отменен лишь в июле текущего года. Однако правоохранительные органы уже отмечают рост случаев мошенничества, связанных с удостоверением личности. Так, в этом месяце в Москве было возбуждено четыре уголовных дела за попытку взять кредит по поддельному документу.

Такие мошенники могут представлять опасность и для обычных людей. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал, как защитить себя в случае опасности.