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Бюджетников Кузбасса ожидает повышение заработной платы с 1 декабря

Экономика
Бюджетников Кузбасса ожидает повышение заработной платы с 1 декабря
murmansk.sledcom.ru  /  Следственный комитет Мурманской области

Кемерово, 25 ноября. Правительство Кузбасса намерено поднять зарплаты бюджетникам с 1 декабря этого года. Такие планы озвучил губернатор региона Сергей Цивилев.

Предполагается, что повышение коснется 260 тысяч бюджетников. Зарплаты могут поднять на 8,6 процента. На данный момент некоторые предприятия уже повысили выплаты в среднем на 10 процентов.

Кроме того, правительство региона может диверсифицировать экономику региона с помощью ставки на малый и средний бизнес. Согласно программе социально-экономического развития региона до 2024 года, новые рабочие места появятся в неугольных отраслях экономики. Этот план рассчитан до 2024 года.

На рынке труда продолжают наблюдаться позитивные тенденции. Так, недавно сообщалось о росте зарплат россиян до показателей докризисного уровня.

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