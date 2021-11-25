Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 ноября 06:41
06:38
Происшествия
Десять человек пострадали при пожаре на шахте «Листвяжная» в Кузбассе
06:33
Происшествия
Девочка получила травму мозга после падения с горки на детской площадке в Подмосковье
06:30
Экономика
ЦБ поддержал инициативу о наделении кредиторов доступом к истории паспортов россиян
06:25
Экономика
Бюджетников Кузбасса ожидает повышение заработной платы с 1 декабря
06:01
Общество
Ролик катающегося с горки кота развеселил пользователей Instagram
06:00
Экономика
Аналитик Деев: Энергетический кризис в Европе и Азии грозит миру стагфляцией
05:52
Происшествия
Универсал Toyota Probox столкнулся с лодкой на перекрестке в Магадане
05:45
Происшествия
Три человека пострадали при ДТП с двумя такси Екатеринбурге
05:44
Спорт
Три передачи Овечкина и гол Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль»
05:20
Происшествия
Главу свердловской птицефабрики оштрафовали на 150 тыс. рублей за ущерб экологии
Все новости

Ролик катающегося с горки кота развеселил пользователей Instagram

Общество
Ролик катающегося с горки кота развеселил пользователей Instagram
pixabay.com

Москва, 25 ноября. Кот нашел неплохой способ развлечь себя в одиночку. Вместо мышей и мячиков он решил покататься с детской горки, чем умилил пользователей соцсети Instagram.

Пушистый забрел на детскую площадку и решил опробовать детскую горку. Но он решил не подниматься по лестнице, а сразу забираться по скатной части. Как только кот добирается до верха, он ложится на бок и скатывается вниз, пишет «Ридус».

Ролик попал в умелые руки пользователей Сети. Для большего позитива кто-то решил добавить на задний план музыкальное сопровождение. Такая работа порадовала юзеров, и они начали завидовать беззаботности кота.

«Уии, как ему весело. Я тоже так хочу», — написала одна из пользовательниц Instagram.

«Игруля такой хороший. Горка ему явно нравится», — добавил еще комментатор.

Пока одни коты ищут способы развлечь себя без мышей и веревочек, другие хвастаются своей удачной жизнью. Шотландская вислоухая имеет личного повара, официанта и массажиста. У пушистой королевы есть даже свое жилье.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ролик катающегося с горки кота развеселил пользователей Instagram
видео игра горка кошка
Комментировать