Ролик катающегося с горки кота развеселил пользователей Instagram

Москва, 25 ноября. Кот нашел неплохой способ развлечь себя в одиночку. Вместо мышей и мячиков он решил покататься с детской горки, чем умилил пользователей соцсети Instagram.

Пушистый забрел на детскую площадку и решил опробовать детскую горку. Но он решил не подниматься по лестнице, а сразу забираться по скатной части. Как только кот добирается до верха, он ложится на бок и скатывается вниз, пишет «Ридус».

Ролик попал в умелые руки пользователей Сети. Для большего позитива кто-то решил добавить на задний план музыкальное сопровождение. Такая работа порадовала юзеров, и они начали завидовать беззаботности кота.

«Уии, как ему весело. Я тоже так хочу», — написала одна из пользовательниц Instagram.

«Игруля такой хороший. Горка ему явно нравится», — добавил еще комментатор.

Пока одни коты ищут способы развлечь себя без мышей и веревочек, другие хвастаются своей удачной жизнью. Шотландская вислоухая имеет личного повара, официанта и массажиста. У пушистой королевы есть даже свое жилье.