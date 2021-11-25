Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 ноября 06:40
06:38
Происшествия
Десять человек пострадали при пожаре на шахте «Листвяжная» в Кузбассе
06:33
Происшествия
Девочка получила травму мозга после падения с горки на детской площадке в Подмосковье
06:30
Экономика
ЦБ поддержал инициативу о наделении кредиторов доступом к истории паспортов россиян
06:25
Экономика
Бюджетников Кузбасса ожидает повышение заработной платы с 1 декабря
06:01
Общество
Ролик катающегося с горки кота развеселил пользователей Instagram
06:00
Экономика
Аналитик Деев: Энергетический кризис в Европе и Азии грозит миру стагфляцией
05:52
Происшествия
Универсал Toyota Probox столкнулся с лодкой на перекрестке в Магадане
05:45
Происшествия
Три человека пострадали при ДТП с двумя такси Екатеринбурге
05:44
Спорт
Три передачи Овечкина и гол Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль»
05:20
Происшествия
Главу свердловской птицефабрики оштрафовали на 150 тыс. рублей за ущерб экологии
Все новости

Универсал Toyota Probox столкнулся с лодкой на перекрестке в Магадане

Происшествия
Универсал Toyota Probox столкнулся с лодкой на перекрестке в Магадане
pxhere.com

Магадан, 25 ноября. ДТП с участием лодки и иномарки произошло на перекрестке улиц Транспортной и Речной в Магадане. Инцидент наблюдался утром 25 ноября.

Предварительно установлено, что автомобиль Toyota Probox врезался в прицеп с лодкой, который перевозил внедорожник Toyota Land Cruiser. В результате происшествия сильные механические повреждения получили оба транспортных средства.

Водители не стали вызывать сотрудников ГИБДД на место происшествия и оформили аварию самостоятельно. Такой способ урегулирования аварий является разрешенным, если с этим согласны все участники столкновения.

Еще одно нетипичное ДТП ранее произошло на Таллинском шоссе в Петербурге. После столкновения одна из машин налетела на ограждение и буквально повисла на нем.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Универсал Toyota Probox столкнулся с лодкой на перекрестке в Магадане
дтп лодка магадан иномарка
Комментировать