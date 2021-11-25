Универсал Toyota Probox столкнулся с лодкой на перекрестке в Магадане

Магадан, 25 ноября. ДТП с участием лодки и иномарки произошло на перекрестке улиц Транспортной и Речной в Магадане. Инцидент наблюдался утром 25 ноября.

Предварительно установлено, что автомобиль Toyota Probox врезался в прицеп с лодкой, который перевозил внедорожник Toyota Land Cruiser. В результате происшествия сильные механические повреждения получили оба транспортных средства.

Водители не стали вызывать сотрудников ГИБДД на место происшествия и оформили аварию самостоятельно. Такой способ урегулирования аварий является разрешенным, если с этим согласны все участники столкновения.

Еще одно нетипичное ДТП ранее произошло на Таллинском шоссе в Петербурге. После столкновения одна из машин налетела на ограждение и буквально повисла на нем.