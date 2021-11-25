Три передачи Овечкина и гол Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль»

Вашингтон, 25 ноября. Российские игроки «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов поучаствовали в победе над «Монреаль Канадиенс» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Очередной матч НХЛ завершился на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне. Столичная команда обыграла «Монреаль» со счетом 6:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ник Дауд, Джон Карлсон, Майкл Сгарбосса, Евгений Кузнецов, Тим Уилсон и Дмитрий Орлов. За канадский хоккейный клуб отличились Джейк Эванс, Коул Кофилд и Арттури Лехконен.

Также эту встречу результативно провел капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. На счету форварда три голевых паса. На данный момент он возглавляет гонку бомбардиров текущего сезона НХЛ (15 голов + 18 передач), опережая нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида (12+20). Вратарь столичной команды Илья Самсонов парировал 25 бросков из 28.

Журналист ESPN Виктория Матиаш рассказала, за что благодарна Александру Овечкину. По ее словам, капитан «Вашингтона» своей игрой возвращает любовь болельщиков к хоккею.