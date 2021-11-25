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Тема «гаванского синдрома» поднималась директором ЦРУ Бернсом во время визита в Москву

Общество
Тема «гаванского синдрома» поднималась директором ЦРУ Бернсом во время визита в Москву
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Москва, 25 ноября. Американские представители обсудили с российскими коллегами «гаванский синдром» у дипломатов США. Это произошло во время визита в Москву директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса.

По данным источников Washington Post, Бернс поднял этот вопрос в общении с руководством ФСБ и СВР. Во время диалога американский представитель заявил, что «гаванский синдром» заставляет дипломатов страдать от серьезного повреждения мозга и других болезненных состояний. При этом он не обвинил Москву напрямую в каких-либо противоправных действиях против американцев.

Власти США уже четыре года ведут расследования необычных инцидентов, которые происходили с дипломатами страны. В статье WP говорится, что решение Бернса обсудить эту тему в Москве означает его подозрения в отношении РФ. ЦРУ на данный момент этот материал не прокомментировало.

Российская сторона при этом неоднократно опровергала все сообщения о «причастности» к «гаванскому синдрому». Происхождение болезни до сих пор остается неизвестным.

Недавно читатели Dagens Nyheter раскритиковали попытки ЦРУ убедить мир в причастности России к возникновению недуга. По их словам, США должны привести реальные доказательства перед громкими обвинениями.

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сша цру бернс гаванский синдром
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