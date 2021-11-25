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Врач Белого дома заявил о потенциально предраковом образовании в организме Байдена

Общество
Врач Белого дома заявил о потенциально предраковом образовании в организме Байдена
Global Look Press  /  Filippo Attili

Вашингтон, 25 ноября. Удаленный президенту США Джо Байдену полип оказался доброкачественным. Однако в любой момент он мог переродиться в злокачественное образование.

Несколько лет назад медики диагностировали Байдену дивертикулез, которым часто страдают пожилые люди. Это заболевание характеризуется образованием дивертикулов в толстой кишке. Еще один трехмиллиметровый полип был обнаружен в восходящей ободочной кишке.

«Взятый на гистологическое исследование образец был идентифицирован как трубчатая аденома, схожая с полипом, который у него удаляли в 2008 году», — уточнили в администрации главы государства.

Врач Белого дома Кевин О"Коннор пояснил, что аденома представляет собой доброкачественное образование, однако входит в список «потенциально предраковых повреждений». Это образование медленно растет и пока не требует дополнительного вмешательства.

Сейчас Байден вместе с семьей находится на пятидневных каникулах. Вместе со своими родными он проведет День благодарения в Массачусетсе

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