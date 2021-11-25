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Две машины серьезно пострадали в результате ДТП в Южно-Сахалинске

Происшествия
Две машины серьезно пострадали в результате ДТП в Южно-Сахалинске
Невские Новости  /  Виктор Сухоруков

Южно-Сахалинск, 25 ноября. Крупная авария произошла на перекрестке улиц Ленина и Транзитной в Южно-Сахалинске. В результате столкновения у двух машин серьезно повреждены передние части, сообщили очевидцы.

На месте автоаварии работают сотрудники медслужб, полицейские и спасатели. Информации о возможных пострадавших или жертвах не поступало.

Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Правовая оценка всем участникам аварии будет дана позже.

Несколькими днями ранее пьяный водитель в Корсакове опрокинул автомобиль в попытке скрыться от ДПС. После погони, находясь в патрульном автомобиле, нетрезвый автомобилист начал дебоширить и ругаться с полицейскими.

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