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Читатели болгарских «Фактов» воодушевились предсказанием Нострадамуса о сближении Киева и Москвы

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 04:55
Общество
Читатели болгарских «Фактов» воодушевились предсказанием Нострадамуса о сближении Киева и Москвы
Федеральное агентство новостей (ФАН)

София, 25 ноября. Ученые расшифровали предсказание легендарного французского астролога Нострадамуса на 2022 год. Некоторые пункты удивили читателей болгарского издания «Факти».

Алхимик предсказал, что в следующем году мир ждут глобальные перемены. Одной из них станет соглашение между Россией и Украиной. Стороны смогут договориться, несмотря на протест Соединенных Штатов и некоторых европейских государств. При этом сам Вашингтон в попытках контролировать весь мир ослабнет и потеряет авторитет.

Предсказание опубликовало болгарское издание «Факти». Информация вызвала споры среди читателей. Некоторые призвали не верить прогнозам и смотреть в будущее без иллюзий, другие же посоветовали серьезно задуматься.

«Если это действительно произойдет, человечество хоть отдохнет немного — две Кореи давным-давно должны были объединиться», — высказал свое мнение пользователь.

«Высший разум вселенной, который мы называем богом, очевидно, решил, что пришло время для радикальных изменений в жизни на Земле, нас ожидает еще много перемен, некоторые из них человечеству будет довольно сложно осознать и преодолеть», — предположил комментатор.

Нострадамус до сих пор известен своими пророчествами. Многие из них сбывались в современной истории. Например, он знал об убийстве американского президента Джона Кеннеди, теракте в США 11 сентября 2001 года, взрыве атомной бомбы и многих других.

В своем предсказании на 2022 год Нострадамус предрек популярность коммерческих полетов в космос. Предполагается, что туристами станут не только специально обученные люди, но и обычные граждане с толстым кошельком.

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