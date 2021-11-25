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Блогер публично осквернил фото ветерана ВОВ в московском Измайлово

Происшествия
Блогер публично осквернил фото ветерана ВОВ в московском Измайлово
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 25 ноября. Московский блогер снял видеоролик, как справляет нужду на стенд с фотографией ветерана Великой отечественной войны. Кадры он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

На данный момент неизвестно, инициировали ли уполномоченные органы по этому факту какое-либо расследование. Официальные представили правоохранительных служб пока не прокомментировали вопиющий инцидент.

По всей видимости, блогер и без того имеет проблемы с законом. В аккаунте нарушителя много фотографий, где он запечатлен сидящим за решеткой. Очевидно, мужчину уже не раз привлекали к ответственности за нарушение закона, пишет РЕН ТВ.

Несколькими днями ранее известный блогер Саид Губденский погиб в серьезной аварии на Кутузовском проспекте в Москве. Скончался также пассажир, сидевший рядом с ним в BMW.

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