Шпиц напугал юзеров Сети неожиданной агрессией на попытку хозяина погладить его

Москва, 25 ноября. Некоторые животные выглядят так мило, что их невозможно не погладить. Но хозяин шпица чуть не пострадал от зубов своего питомца, когда решил слегка дотронуться до него.

Видео с пушистым комком шерсти попало в Сеть. На нем шпиц сидит спиной к хозяину. В один момент к нему тянется рука человека. Щенок явно не обрадовался этому: он резко развернулся и с агрессивным лаем набросился на одеяло. Злой четвероногий любимец умудрился напугать интернет-пользователей, пишет «Ридус».

«Господи, я аж подпрыгнула от испуга!» — написала одна из подписчиц.

«Какая злючка, смотреть страшно», — вторит еще один комментатор.

Некоторые животные наоборот требуют внимания от своих хозяев. Хаски по кличке Майя завоевала любовь в социальной сети TikTok благодаря своему недовольству. Ее владелица проявляла равнодушие к собаке, после чего терпение у питомца лопнуло.