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Шпиц напугал юзеров Сети неожиданной агрессией на попытку хозяина погладить его

Общество
Шпиц напугал юзеров Сети неожиданной агрессией на попытку хозяина погладить его
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Москва, 25 ноября. Некоторые животные выглядят так мило, что их невозможно не погладить. Но хозяин шпица чуть не пострадал от зубов своего питомца, когда решил слегка дотронуться до него.

Видео с пушистым комком шерсти попало в Сеть. На нем шпиц сидит спиной к хозяину. В один момент к нему тянется рука человека. Щенок явно не обрадовался этому: он резко развернулся и с агрессивным лаем набросился на одеяло. Злой четвероногий любимец умудрился напугать интернет-пользователей, пишет «Ридус».

«Господи, я аж подпрыгнула от испуга!» — написала одна из подписчиц.

«Какая злючка, смотреть страшно», — вторит еще один комментатор.

Некоторые животные наоборот требуют внимания от своих хозяев. Хаски по кличке Майя завоевала любовь в социальной сети TikTok благодаря своему недовольству. Ее владелица проявляла равнодушие к собаке, после чего терпение у питомца лопнуло.

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