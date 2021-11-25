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Экономист Скаршевский: Зеленский упивается властью и безнаказанностью

Политика
Экономист Скаршевский: Зеленский упивается властью и безнаказанностью
Кадр из сериала «Слуга народа»

Киев, 25 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский не сможет выполнить свои предвыборные обещания. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

Украинский лидер слишком занят упоением собственной властью, чтобы заниматься решением проблем страны. Недавно на Украине прошел тендер по расходам из бюджета на сумму около 23 миллиардов гривен. Почти половина этих денег ушла на «Большую стройку» Зеленского.

«Из его риторики — ему и пяти сроков будет мало. Он начал наслаждаться властью, почувствовал безнаказанность. Решение СНБО, которое он ввел, нарушает конституцию. Ему это известно, но все равно он этим занимается», — заключил Скаршевский.

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков ранее заметил, что обещания Зеленского в преддверии выборов остались только словами. Команда президента будет требовать от лидера переизбрания, чтобы и дальше обогащаться на таких проектах, как «Большая стройка».

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