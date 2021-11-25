«Союз-2.1б» с военным аппаратом на борту запущен с Плесецка

Плесецк, 25 ноября. Российские ВКС запустили ракету-носитель «Союз-2.1б», которая доставит на орбиту Земли военный аппарат. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Запуск был осуществлен 04:09 по Москве с четвертой установки площадки №43 испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области. По данным военного ведомства, старт и предшествующие ему операции были проведены в штатном режиме. Контролировали пуск средства наземного автоматизированного комплекса управления.

«Ракета космического назначения "Союз-2.1б" в 04 часа 11 минут мск принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск Воздушно-космических сил», — говорится в сообщении.

Текущий запуск стал уже 51-м пуском «Союза-2». Испытания ракеты на космодроме стартовали в 2004 году. «Союз-2» сменил ракеты-носители «Союз-У».

Недавно стало известно, что 12 декабря состоится запуск российской ракеты «Протон» со спутниками «Экспресс». Он был перенесен на шесть дней вперед из-за замечаний к разгонному блоку «Бриз-М».