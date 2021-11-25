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«Реал», «Ман Сити» и «ПСЖ» обеспечили себе места в плей-офф Лиги чемпионов

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 04:33
Спорт
«Реал», «Ман Сити» и «ПСЖ» обеспечили себе места в плей-офф Лиги чемпионов
vk.com  /  ФК Зенит

Мадрид, 25 ноября. Английский «Манчестер Сити», французский «Пари Сен-Жермен», мадридский «Реал», миланский «Интер» и лиссабонский «Спортинг» стали участниками 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Ман Сити» одолел «ПСЖ» (2:1) и с 12 очками расположился на первом месте группы A. Парижане с восемью баллами стали вторыми. «Спортинг» одержал верх над дортмундской «Боруссией» (3:1) и закрепился на второй строчке группы C.

«Реал» всухую обыграл молдавский «Шериф» (3:0), а «Интер» победил украинский «Шахтер» (2:0). Испанский клуб имеет 12 баллов за тур до конца группового раунда, миланцы — десять, поэтому обе команды гарантировали себе путевку в плей-офф.

Ранее в 1/8 финала ЛЧ пробились мюнхенская «Бавария», английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед», а также туринский «Ювентус». Петербургский «Зенит» не будет представлять страну в плей-офф этого еврокубка, однако клуб обеспечил себе место в плей-офф Лиги Европы.

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Все новости / Спорт / «Реал», «Ман Сити» и «ПСЖ» обеспечили себе места в плей-офф Лиги чемпионов
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