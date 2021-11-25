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Уголовное дело по статье «Убийство» возбудили после пожара с двумя жертвами под Курганом

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 04:10
Происшествия
Уголовное дело по статье «Убийство» возбудили после пожара с двумя жертвами под Курганом
 /  Пресс-служба следственного управления СК РФ по Ленинградской области

Курган, 25 ноября. Два молодых человека погибли в результате пожара в жилом доме в селе Ольховка Шадринского района (Курганская область). По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

После тушения пожара были обнаружены тела мужчин 1999 и 1988 годов рождения. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого в поджоге.

Задержанным оказался мужчина 2001 года рождения, который находился с погибшими в дружеских отношениях. Следователи предполагают, что подозреваемый был в гостях у одного из пострадавших. В один момент между гостями вспыхнул конфликт, после чего двое старших товарищей отправились спать.

Дождавшись, пока приятели уснут, подозреваемый облил комнату бензином и поджег. Когда разразилось пламя, молодой человек скрылся с места преступления. Спавшие мужчины не смогли вовремя покинуть горящее здание и погибли.

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