Адвокат Саакашвили сообщил о необходимости психологической помощи политику

Тбилиси, 25 ноября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили постепенно восстанавливается после перенесенной голодовки, однако теперь ему требуется и психологическая помощь специалиста. Об этом заявил адвокат политика Евгений Грушовец.

По его словам, до встречи с экс-президентом его не допускали порядка 15 часов. Когда же увидеть Саакашвили удалось, то в глаза сразу бросились значительные физические изменения. Он считает, что политику необходимо организовать реабилитацию.

«Это уже не тот Михаил Саакашвили, с которым я встречался на Украине. Есть большое физическое отличие. Михаилу Саакашвили действительно нужна психологическая помощь и прохождение полного курса реабилитации», — сообщил Грушовец.

Подтвердила информацию и мать Саакашвили. Гиули Аласания отметила, что у сына крайне подавленное настроение.

На данный момент экс-президент находится в военном госпитале в городе Гори. До этого он содержался в тюремной больнице, однако его состояние ухудшалось.