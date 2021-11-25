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Toyota сбила 11-летнего ребенка на переходе в Южно-Курильске

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 03:51
Происшествия
Toyota сбила 11-летнего ребенка на переходе в Южно-Курильске
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Воронин

Южно-Курильск, 25 ноября. ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода произошло в Южно-Курильске накануне рано утром. Водитель Toyota Carina совершил наезд на 11-летнего ребенка.

Предварительно установлено, что местный житель, двигаясь на иномарке, не зарегистрированной в установленном порядке, сбил ребенка. Последний пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения. Правоохранители устанавливают обстоятельства и детали ДТП, сообщает ИА Сах.ком со ссылкой на областное УГИБДД.

В Петербурге ДТП с пешеходом закончилось смертельным исходом. Местная жительница погибла под колесами отечественной Lada Largus под управлением 41-летнего водителя.

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