Toyota сбила 11-летнего ребенка на переходе в Южно-Курильске

Южно-Курильск, 25 ноября. ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода произошло в Южно-Курильске накануне рано утром. Водитель Toyota Carina совершил наезд на 11-летнего ребенка.

Предварительно установлено, что местный житель, двигаясь на иномарке, не зарегистрированной в установленном порядке, сбил ребенка. Последний пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения. Правоохранители устанавливают обстоятельства и детали ДТП, сообщает ИА Сах.ком со ссылкой на областное УГИБДД.

В Петербурге ДТП с пешеходом закончилось смертельным исходом. Местная жительница погибла под колесами отечественной Lada Largus под управлением 41-летнего водителя.