Эксперт по энергетике Гончар: шантаж России «СП-2» может дать Украине шанс

Киев, 25 ноября. Запрет на запуск российского трубопровода «Северный поток — 2» даст Украине шанс на продление транзита газа. Об этом заявил президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

«Жест доброй воли» со стороны России возможет только при давлении на «СП-2». Сейчас Москва стремится к «обнулению» Киева по транзиту раньше истечения срока контракта, полагает специалист.

«Конечно, если Евросоюз, в частности, Германия, займут жесткую позицию по "Северному потоку — 2" как проекту, что не соответствует европейским интересам и принципам, тогда России не будет куда деваться, кроме как продлевать соглашение с Украиной или подписывать новое», — считает Гончар.

При этом занимать жесткую позицию по «Северному потоку — 2» ни Берлин, ни Брюссель не будут. Это идет вразрез европейским ценностям и принципам, добавил Гончар. Кроме того, такая продление контракта «не входит в планы» Москвы.

Читатели немецкого журнала Der Spiegel ранее объявили российский газ лучшим и самым выгодным. Они раскритиковали США, которые ввели в отношении проекта очередные санкции, мешающие запуску «Северного потока — 2».