Вильфанд предупредил жителей Европейской России о резком потеплении в конце ноября

Москва, 25 ноября. Аномальное тепло придет на территорию Европейской России в последних числах ноября. Днем столбики термометров поднимутся до отметки 4-5 градусов выше нуля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик подчеркнул, что ночная температура в регионе составит примерно ноль градусов. Атмосферное давление с каждым днем начнет снижаться на 2-3 миллиметра. В пятницу также ожидаются сильные порывы ветра.

«Температура в центре Европейской России будет в четверг на три градуса выше нормы, дальше будет теплеть еще. К выходным будет теплее нормы на пять градусов», — отметил Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Несколькими днями ранее Вильфанд уже предупреждал о резких перепадах температур в ряде российских регионов. Синоптик отмечал, что существенные отрицательные аномалии прогнозируются также на территории Сибири.